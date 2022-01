Mediahuis breidt uit in Duitsland

Den Haag

Daarmee krijgt het van huis uit Belgische Mediahuis krantentitels als Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten in bezit. Mediahuis is voor 70 procent eigenaar geworden van AVG’s dochteronderneming Medienhaus, die de krantentitels uitgeeft.

strategie

Medienhaus Aachen heeft zo’n vierhonderd medewerkers en is goed voor een jaarlijkse omzet van tachtig miljoen euro. Mediahuis behaalt met 4500 medewerkers een omzet van circa een miljard euro per jaar. Volgens Mediahuis past de overname in de Europese strategie van de onderneming. Het bedrijf is behalve in België en Nederland ook in Ierland en Luxemburg actief. <

