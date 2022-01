Belgische artiest Stromae zingt nieuw nummer ‘de Hel’ midden in tv-interview

Kijkers van Franse televisiezender TF1 werden zondagavond muzikaal verrast - en de rest van het internet daarna ook. Tijdens het achtuurjournaal werd Belgische zanger Stromae geïnterviewd in de studio. Gekleed in pak, zijn handen gevouwen op tafel. Er werd hem gevraagd naar de eenzaamheid die hij in zijn muziek bezingt. Heeft muziek hem geholpen zich daarvan te bevrijden? Stromae leek even na te denken, maakte zijn lippen nat en zong het antwoord. Het nummer waarmee hij antwoordde heet L’enfer, de hel. Stromae beschrijft daarin de eenzaamheid en zelfmoordgedachten die hij heeft ervaren.

Het televisiefragment ging meteen na de uitzending het internet over, en is ook terug te zien op YouTube. In de eerste helft wordt Stromae nog geïnt..

