Aardigheid (met of zonder zonnebloemen) kost niets, zo laat dit viral TikTokaccount zien

Het account met de naam @lalalandkindcafe is een TikTokaccount van een koffiecafé in de Verenigde Staten met verschillende vestigingen in Dallas (Texas), Santa Monica en Los Angeles (Californië). De naam van het koffiecafé is afgeleid van de musicalfilm La La Land met Emma Stone en Ryan Gosling. Net als in de succesvolle film wil het café een ‘droomwereld’ creëren. Hun missie is dan ook: to normalize kindness - kindness first, coffee second.

Het doel van het café is om jongeren te helpen die lastig aan een baan komen. De oprichters van koffietentjes-keten La La Land willen deze jongeren helpen door hun een baan aan te bieden, hen te begeleiden en te helpen met zoeken naar een huis en andere benodigdheden. Ze willen hiermee een inspi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .