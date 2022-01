Vanavond op tv: Praat van de straat op houten stoeltjes bij een houten tafel

Hoe verandert het leven van een vrouw van 38 als ze een herseninfarct krijgt? Wat doet het met een moeder als haar puberzoons elk weekend twee avonden achter elkaar dronken thuiskomen? De vrouwen vertellen het spontaan als ze presentator Bert Kuizenga tegenkomen in 1 euro per gesprek.

Op een gewoon plein, in een gewone stad zet presentator Kuizenga twee gewone houten stoeltjes bij een gewone houten tafel en gaat hij in gesprek met heel gewone mensen. En terwijl de associatie met Man bijt hond bovenkomt, wordt net de eerste voorbijganger geïntroduceerd: een man mét hond. Wie zijn verhaal wil doen, stopt een euromunt in het potje op tafel. Martin neemt samen met zijn tien maanden oude hond Oscar plaats. Waar hij het over wil hebben? Intolerantie, en hoe hij steeds meer agressie tegenkomt. Met een steekpartij in Rotterdam, mishandeling op Mallorca en de aanslag op Peter R. de Vries vers in zijn geheugen.

Wat op gang komt, is een gesprek dat stikt van de clichés. ‘We zouden allemaal eens wat aardiger kunnen zijn voor ..

