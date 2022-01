Zwarte of groene toekomst?

Kefah Allush reist in De Oude Wereld, de dingen die voorbij gaan door Europa op zoek naar de kansen en hindernissen van de ambitie om in 2050 een klimaatneutraal continent te zijn. Hoe realistisch is deze ambitie? En wat betekent het voor ‘de gewone man of vrouw’?

Hoewel het idee is dat hij per trein duurzaam door Europa trekt, begint Kefah in deze eerste aflevering zijn reis op een boot op het IJsselmeer. Hij bezoekt het grootste windmolenpark ter wereld op een binnenwater: 89 windmolens. Een stukje van de Nieuwe Wereld, de toekomst, zo schetst hij.

Kefah vindt het bijzonder dat het nu ‘ineens’ duurzaamheid is wat de klok slaat, terwijl we enige tijd geleden nog volop de ‘Oude Wereld’ van de fossiele brandstoffen omarmden. Grappig genoeg reist hij tijdens dit fragment per stoomtrein door Limburg. Niet bepaald duurzaam, maar hij bedoelt het illustratief voor hoe belangrijk het mijnwezen vroeger was. Zo belangrijk dat er een aparte spoorlijn voor het vervoer van de kolen werd aangelegd. Inmiddels is..

