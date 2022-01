Macarons voor Hennie, Mini en Witje

Vrienden Diederik en Ayrton zijn terug op televisie met hun kookshow. Dit seizoen koken ze voor bekende Nederlanders en hun beesten in hun programma Koken met konijnen. Op hun onbeschaamde en gekke manier trekken ze alles uit de kast om een hapje te maken dat in de smaak valt bij de dieren en hun baasjes.

Het is een vermakelijk, luchtig programma, dat Diederik en Ayrton neerzetten op NPO Zapp. Samen met mijn dochters – grote dierenfans – zie ik hoe de mannen in deze tweede aflevering zangeres Froukje ontmoeten. Ze heeft drie kippen in haar tuin rondlopen: Hennie, Mini en Witje. Voor hen gaan Diederik en Ayrton in hun kookstudio aan de slag om ‘matti macarons’ te bakken, een zelfgemaakte lekkernij voor zowel Froukje als haar kippen.

Het duo duikt de keuken in en pakt alles daar vol overgave aan. Bij het mixen van de vulling zetten ze een beat onder de beelden en dansen ze de keuken rond. Tijdens het afkoelen van de macarons dansen ze al heupwiegend naar beneden achter het keukenblok. Alles gebeurt met grote gebaren en theatrale mimiek. Ze m..

