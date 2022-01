Koloniaal heldendicht

Presentator Leo Blokhuis duikt voor de serie In het Kielzog van de Mayflower in het verhaal van de Pilgrim Fathers, die in 1620 vanuit Leiden naar Amerika zijn gevaren.

Ruim vierhonderd jaar na het vertrek van de Mayflower worden zijn opvarenden, de Pilgrim Fathers, nog steeds herdacht. Zij stichtten in het Noord-Amerikaanse continent de stad Plymouth. Zij introduceerden Thanksgiving in Amerika, dat jaarlijks op de vierde donderdag van november gevierd wordt. Zij zouden in 1621 voor het eerst Thanksgiving hebben gevierd met de Wampanaog-stam, bijna een jaar na hun aankomst. Hoe mooi en heldhaftig deze geschiedenis precies is, wordt echter betwist. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En hoe zien mensen deze geschiedenis nu? Presentator Leo Blokhuis pluist het verhaal voor In het Kielzog van de Mayflower haarfijn uit.

De eerste aflevering van de serie biedt aandacht aan de opvarenden van de Mayflower. De..

