Omroep Zwart mist representatie: ‘Wij willen geen eenvormigheid, maar variëteit in mensen, ideeën en uitingen’

Amersfoort

‘Deze nacht is nieuw, want dit is de eerste uitzending. Het eerste geluid van Omroep Zwart op Radio 1’, zei presentator Milouska Meulens in het nachtprogramma ‘De Nacht is Zwart’. Omroep Zwart is een van de twee aspirant-omroepen, naast Ongehoord Nederland, die op 1 januari tot het publieke bestel is toegetreden.

Het is 3 uur ‘s nachts van zondag 2 op maandag 3 januari. Presentator Milouska Meulens, bekend van Jeugdjournaal, presenteert samen met Amber Roner het debuut radioprogramma van Omroep Zwart. ‘Met het eerste plaatje gaan we de toon neerzetten’, vertelt Meulens tegen de nachtelijke luisteraars. ‘Geïnspireerd op een quote van Nelson Mandela himself. It always seems impossible until it’s done. Het idee van een ni..

