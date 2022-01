Viral: Wat is de ideale woonkamertemperatuur?

Roel is nieuwsgierig en stelt een vraag via Twitter: ‘Wat is voor jullie de ideale woonkamertemperatuur? Waarop zetten jullie de thermostaat deze dagen? Hier: max. 20-21 graden.’ Het is een boeiend thema dat je normaliter niet zomaar bespreekt. Althans, ik kan me dat zelf niet herinneren. Wel is het in een tijd van stijgende gasprijzen belangrijk je bewust te zijn van de stand van de thermostaat. Lekker je huis warm opstoken kan natuurlijk comfortabel zijn, maar je bent daarmee tegelijkertijd de energierekening aan het opstoken. Er zijn honderden mensen die reageren op Roels vraag. Voor Anne-Marie is het 18 of 19 graden. ‘Brrrr’, reageert een ander die het duidelijk nogal koeltjes vindt. ‘Als er bezoek komt gaat de verwarming op 20’, zo ..

