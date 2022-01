Waarschuwing voor olieverf

Qiang Huang is schilder en kunstdocent. Op Instagram plaatst hij bijna wekelijks zijn werk. Bloemen, huizen, mensen en vergezichten weet hij treffend op het doek te zetten met olieverf. In december bleef het opvallend stil op zijn account. Totdat hij begin deze week een update plaatste.

Het blijkt dat Huang afgelopen oktober is gediagnosticeerd met blaaskanker. In de afgelopen periode is hij daarom tweemaal geopereerd. In zijn bericht biedt de schilder zijn excuses aan, omdat verschillende geplande activiteiten niet door konden gaan door zijn afspraken in het ziekenhuis. 'Uit de recente test zijn geen kankercellen in mijn blaas en urineleider gevonden.' Huang stelt dat er nog wel enige behandeling nodig is, maar dat hij weer onderweg is

