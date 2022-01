In Close Up vanavond een portret van actrice, regisseur en filmproducent Jodie Foster. De Franse docu van Camille Juza en Yal Sadat heeft als originele ondertitel 'dans la peau' (in de huid). In het Engels is dat Hollywood-survivor geworden, in het Duits Hollywoods Alleskönnerin. Is Jodie Foster overlever of alleskunner?