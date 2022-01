Gluren en graven

De komende vijf jaar wordt het centrum van de Nederlandse democratie grondig gerenoveerd. Splinter Chabot duikt in het verleden van het Binnenhof en volgt het heden in Ondertussen aan de Hofvijver.

D66-voorman Rob Jetten pakt ‘de bank van Thom de Graaf’ in, voormalig politicus Alexander Pechtold weet nog hoe hij ‘de stoelen van Bolkestein’ van de VVD wist te veroveren en fractievoorzitter Lilianne Ploumen van de PvdA praat nog over ‘de plant van Den Uyl’. En dat is slechts de recente geschiedenis; het Binnenhof in Den Haag herbergt al acht eeuwen aan historie.

Presentator Splinter Chabot gaat op zoek naar verhalen op politiek, archeologisch en bouwkundig vlak. Zo spreekt hij rijksbouwmeester Floris Alkemade, die aan het hoofd staat van de grootscheepse verbouwing. De opdracht die hij kreeg? Een sobere en doelmatige renovatie. ‘Dat is dus het interessante’, begint hij als hij Chabot rondleidt en start in de zaal waar de Eerste Kamer ..

