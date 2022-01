Viral: Instagram discussieert over de beste films van 2021

Het Instagramaccount @filmthusiast heeft bijna twee miljoen volgers. In de bio staat ‘Curated for film enthusiasts, by film enthusiasts.’

Nu 2021 ten einde is gekomen, vonden de beheerders van het account dat het tijd was om terug te blikken op het afgelopen jaar.

In de afgelopen weken werden er verschillende posts geplaatst waarin de beste films, acteurs en regisseurs aan bod kwamen.

Zo werd de beste actrice van afgelopen jaar ter discussie gesteld. Is het Kristen Stewart in Spencer of toch Lady Gaga in House of Gucci? Of misschien Jennifer Lawrence in de onlangs uitgebrachte film Don’t Look Up?

In de reacties onder het bericht zijn de meningen verdeeld. ‘Waar is Anya Taylor Joy in Last Night in SoHo?’ vraagt iemand zich..

