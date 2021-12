Afgelopen december was het dertig jaar geleden dat de Koude Oorlog officieel ten einde kwam. Verhalenverteller en muziekkenner Leo Blokhuis neemt in het programma Soundtrack van de Koude Oorlog de kijker mee op een muzikale reis langs bekende liedjes uit die periode.

De toenadering tussen Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov, eind 1989, vormde het slotakkoord van een decennialange periode vol wantrouwen en spionage. Het was de tijd van de kernwapenwedloop en het IJzeren Gordijn. Maar ook de jaren van een groeiende angst voor een kernoorlog en de grootste demonstraties die Nederland ooit heeft gekend.

Een van de meest bekende liedjes uit en over die periode is uiteraard ‘99 Luftballons’ van zangeres Nena. Regisseur Bert van der Veer dist smaakvol het waarschijnlijke ontstaansverhaal van dat liedje op. Van der Veer: ‘Eigenlijk is het gek. Als je aan 99 luchtballonnen denkt, denk je aan iets..

