Bitterzoet huwelijk

Ieder jaar rond de kerstdagen komt de klassieke Sissi-trilogie (met dubbel s) weer op tv. Fans krijgen geen genoeg van Romy Schneider en Karlheinz Böhm in de meest lucratieve Duitstalige films aller tijden. Maar de suikerzoete romantiek geeft meer een sprookje weer dan de werkelijke geschiedenis. De historische keizerin onderging de ene rampspoed na de ander en werd letterlijk ziek en waanzinnig van verdriet. Veel kijkers kunnen verstoring van het mooie sprookjeshuwelijk niet verdragen. Ze gunnen Sissi (evenals de getormenteerde actrice Romy Schneider zelf) een gelukkiger leven dan ze in de harde werkelijkheid hebben geleid en geleden. Toch moet een goede film over het keizerlijke paar mogelijk zijn, al zal het meer een tragedie..

