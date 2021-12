Vat vol tegenstrijdigheden

Vanavond is Grayson Perry te gast in de laatste aflevering van VPRO Wintergasten. Musea vechten om zijn voor gewone stervelingen allang niet meer betaalbare kunstwerken. Met Grayson’s Art Club sleept de moeilijk te missen Engelse artiest een miljoen Britten creatief door de lockdown. Eind dit jaar ontvangt hij via een Zoommeeting met de koning de prestigieuze Erasmusprijs.