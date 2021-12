Bakker Siemon heeft soms jaren na Taarten met Abel nog contact met deelnemers, met S10 bijvoorbeeld

‘Ieder kind dat ik spreek is me even dierbaar, maar het overlijden van een ouder hakt er altijd in omdat het zo ingrijpend is in het leven van een kind.’ Een van zijn mooiste uitzendingen vindt Siemon de Jong - bakker Abel - die met Zwerre (8) vanwege de chemie tussen hen en de wijsheid van de jongen. ‘Hij schreef een brandbrief naar het programma en hoopte dat een zelfgemaakte taart zijn zwaar depressieve vader zou opvrolijken.’ In het gesprek - dat nergens te zwaar wordt - vertelt Zwerre dat depressie ‘een dodelijk ziekte’ is. ‘Mijn vader zit gevangen in zijn hoofd.’

In 2002 stond producent Machteld van Gelder bij banketbakker Siemon de Jong (59) in Amsterdam op de stoep. Ze wilde een nieuw kinderprogramma maken, Taarte..

