Docu over Peter R. de Vries goed bekeken

De documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries van Ewout Genemans heeft maandagavond op RTL 4 815.000 kijkers getrokken. Het was daarmee het op drie na best bekeken programma

op primetime, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De documentaire ging over de impact van De Vries’ dood op Nederland, maar ook over de impact die de in juli vermoorde misdaadverslaggever zelf heeft gehad. In de RTL-uitzending kwamen onder meer zijn kinderen aan het woord. <

