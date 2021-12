Er zijn geen woorden voor

In Michel, acteur verliest de woorden heeft de Vlaamse acteur ­Michel van Dousselaere (die afgelopen juli overleed) letterlijk geen woorden meer om te omschrijven wat hij denkt, voelt of wil. Het is voor zijn omgeving vaak gissen, aftasten, invullen. Vragen stellen in de hoop dat er een vorm van reactie komt waar ze verder mee kunnen. Soms lukt dat. Soms niet.

Sinds 2014 lijdt Michel aan een zeldzame vorm van progressieve afasie, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Is hij veroordeeld tot acteerrollen zonder tekst? Tot een leven achter de geraniums? Als het aan hem ligt niet. Hij besluit zelfs dat hij nog één keer wil schitteren op het toneel in een prominente rol. En niet in zomaar een voorstelling. Een maar liefst tien uu..

