Viral: Feestje in de woonkamers door concert van The Streamers

Gehuld in mutsen en dikke jassen traden de artiesten van The Streamers afgelopen zondag op. Toch weer. De gelegenheidsgroep was samengekomen toen optreden door de coronapandemie verder niet kon. Via een livestream konden mensen thuis meekijken naar The Streamers. Gratis, met de gelegenheid om iets in de digitale fooienpot te doen. Na een paar edities zou het klaar zijn, maar het virus was dat nog niet. Dus stond de groep nu toch weer samen op het podium. En daar waren kijkers in aardig wat woonkamers blij mee.

Volgens de organisatie keken 2,44 miljoen mensen naar de stream die dit keer gefilmd werd op het terrein van De Efteling. Een tiental artiesten dat eigen nummers, elkaars nummers en covers zingt, dit keer met een kersttintje. Wie ev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .