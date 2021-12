Tegendraadse kinderserie

In de VPRO-serie Rudy’s Grote Kerstshow staan de twee jonge kinderen Rudy en Sara centraal. Het eerste is een kindsterretje, het tweede een ernstig ziek meisje.

Hoewel Rudy’s bestaan van de buitenkant fantastisch lijkt, wordt al snel duidelijk dat hij er niet echt van geniet. Het is nogal vermoeiend om steeds maar weer op te treden, kaarten te signeren voor zijn fans en een nieuwe vlog op te nemen waarin hij het bekende riedeltje afsteekt met als afsluiter #staytrudy, een hippe samenvoeging die vooral wil bewerkstelligen dat de fans trouw achter hun idool blijven aanlopen.

Sara leidt een compleet ander leven. Ze zingt in het kerkkoor, maar heeft een verzwakt afweersysteem. Ze krijgt zelfs te horen dat ze de komende tijd alleen nog maar binnen mag blijven. De enige oplossing voor haar probleem is een behandeling die 300.000 euro kost, geld dat haar ouders niet bezitten. Sara is fan van Rudy en sch..

