Het verdeelde verleden van Joegoslavië

De ouders van psycholoog Iva Bicanic zijn geboren in Joegoslavië. Op zoek naar haar afkomst reist zij voor De Tranen van Tito af naar de landen die vroeger Joegoslavië waren. In de tweede aflevering verkent zij Slovenië, dat in 1990 haar onafhankelijkheid uitriep. Van 1953 tot 1980 werd Joegoslavië geregeerd door president Josip Broz, beter bekend als Tito.

Zijn dood in 1980 luidde het begin van het einde in. Langzaam maar zeker begonnen de landen van Joegoslavië uit elkaar te groeien. Bicanic merkt al snel dat de oude garde in Slovenië verdeeld is over zijn dictatoriale bewind. Waar de ene gemeenschap de naam van de voormalige president in fakkels schrijft voor een herdenking, plaatst de kerk in Grahovo een monument ter ere van de ..

