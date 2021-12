Wat zou je zelf doen?

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Reden om een enorm project op te tuigen, ook gericht op jongeren. Eén van de duurste films in de Nederlandse geschiedenis verscheen: De Slag om de Schelde.

Ook al is het niet meer 2020, toch moet je deze film eens zien. De film is on-Nederlands groots van opzet en uitvoering. Zelfs het acteerwerk, dat vaak bij Nederlandse films tenenkrommend slecht is, is overtuigend. In de eerste plaats komt dit door hoofdrolspeelster Susan Radder die topactrice Kristen Stewart met haar eindeloze blikken naar de troon steekt. Maar ook de twee andere jonge acteurs (Gijs Blom en Jamie Flatters) weten hun rollen diepte te geven. Deze drie spelen respectievelijk de Zeeuwse Teuntje, de Nederlandse Marinus in het Duitse leger en de Engelse vliegenier William. Hun paden kruisen zich in de slag om de Schelde. Door deze personages worden verschillende perspectieven op de Tweede Wereldoorlog in de film uitgewerkt. A..

