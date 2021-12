De troost tilt je overal bovenuit

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

De 2Doc-documentaire Lourdes van omroep KRO-NCRV volgt een aantal bedevaartsgangers die naar het bekende bedevaartsoord in het zuiden van Frankrijk reizen. Het kruipt vanaf het begin onder je huid. Schitterende schilderachtige beelden van het Franse stadje worden vermengd met prachtige muziekklanken en de door Lourdes-gangers uitgesproken gebeden. Het ontrolt zich allemaal als een lange vloeiende en soms wat schokkerige beweging voor je ogen. De montage is op het scherpst van de snede. Net als je wegzwijmelt bij een mooi geloofsgetuigenis van een van de bedevaartsgangers, word je met een schok teruggebracht in de harde werkelijkheid. Die harde werkelijkheid bestaat uit ernstig zieken en hun verzorgers, zwervers, soldaten en seks..

