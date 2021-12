Viral: Een Rotterdams advocatenkantoor opent zijn deuren voor dak- en thuislozen

Cebeli Gönül liep tijdens het doen van boodschappen langs het kantoor van ACS advocaten in Rotterdam. Op de deur van het kantoor was een brief geplakt. De jurist vond de brief zo ‘ontzettend lief en barmhartig’ dat hij het deelde op LinkedIn. ‘Beste buren, voorbijgangers, maar met name dak- en thuislozen van deze buurt’, begint de brief. ‘Een maatschappij wordt gevormd door een samenspel van individuen die bereid zijn een geheel te vormen. Omwille van onze saamhorigheid, onze medemenselijkheid en onze zorgplichten jegens elkaar kunt u tijdens de koude wintermaanden ons kantoor binnen lopen om wat te eten en wat te drinken te pakken. Een boterhammetje, een warm kopje koffie of chocolademelk is het minste wat we voor u kunnen bet..

