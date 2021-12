Swingende kerkdienst

Veertig jaar na de filmopnames verscheen Amazing Grace in de bioscoop. De geluidsopnames van dit op­treden waren al langer beroemd: Aretha ­Franklins Amazing Grace is het best verkochte gospelalbum ter wereld.

Sydney Pollack was de gelukkige regisseur, maar stom genoeg vergat hij filmklappers te gebruiken. De bekende klapbordjes zorgen dat apart opgenomen beeld en geluid later gesynchroniseerd kunnen worden. Doordat dit niet gebeurd was, was er geen mogelijkheid om het geluid gelijk met de beelden te laten lopen. Tevergeefs probeerde Pollack het nog met liplezers op te lossen. Zo belandde het filmmateriaal in de kast totdat een nieuwe techniek dit probleem wist op te lossen.

Toen in 1972 de opnames gemaakt werden, was de 29-jarige Aretha op haar top. Ze had veel succes met nummers als ‘Respect’, ‘Baby I Love You’ en ’Think’. In die jaren ontstond er door de stijgende raciale spanningen in Amerika in de muziek een scheiding. De pop-richting werd..

