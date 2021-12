Uitgever EW, KIJK en Fiets naar België

Amsterdam

Tijdschriften als KIJK, EW en Fiets komen in Belgische handen. Het Amsterdamse New Skool Media, dat de titels uitgeeft, wordt overgenomen door Roularta Media Group. New Skool Media is ook uitgever van het culinaire tijdschrift Delicious en het financiële blad BeleggersBelangen. Met de overname van deze merken kan Roularta (omzet 300 miljoen euro) zijn positie op de Nederlandse markt uitbreiden. Het Belgische mediabedrijf is hier al actief met Plus Magazine, bedoeld voor 50-plussers, en tuiniersmagazine Landleven. De mediamerken van New Skool Media, dat zo’n 170 werknemers heeft, zijn goed voor zo’n 45 miljoen euro jaaromzet. <

