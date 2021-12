Rouwstoet van ijscowagens voor uitvaart ijsverkoper

Wees eerlijk, als je het klingelgeluid van een ijsverkoper door de straat hoort galmen, betekent het dat het feest wordt. In het filmpje is de stoet gevormd als laatste groet voor een overleden ijscoman in het Britse Camberwell, in het zuiden van Londen. ‘Ik sta met tranen in mijn ogen’, zo schrijft Louisa die het filmpje als eerste deelt op Twitter.

Van wie de uitvaart was, wist ze niet, maar dit spektakel is echt zo bijzonder en hartverwarmend. Louisa is niet de enige die erdoor geraakt wordt. Haar filmpje is ondertussen al 13,6 miljoen keer bekeken en het heeft honderdduizenden hartjes en reacties.

Het is de uitvaart van ijsverkoper Hasan die op 62-jarige leeftijd aan kanker overleed. Op Facebook deelt zijn broer Savash: ‘Rust in vre..

