Ilse Openneer gaat RTL Nieuws leiden

Ilse Openneer is de nieuwe hoofd-redacteur van RTL Nieuws. Ze volgt Harm Taselaar op, die dinsdag officieel is teruggetreden en zijn laatste dag op de redactie heeft. Openneer (47) noemt het ‘een eer om hoofdredacteur te worden van deze fantastische nieuwsorganisatie’. Sinds april 2018 was ze werkzaam als adjunct-hoofdredacteur bij RTL Nieuws.