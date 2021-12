Vanavond op televisie: Er ging veel schuil achter de blauwe ogen van Paul Newman

Dertien jaar geleden overleed Paul Newman, de acteur met de mythische blauwe ogen. Die kijkers doen zwijmelende vrouwen denken aan de oceaan. Ogen heten ook de spiegel van de ziel. In het geval van Newman representeren ze het mysterie achter zowel de acteur als de privépersoon. De Close Up-docu Paul Newman - Behind Blue Eyes probeert een tipje van de sluier op te lichten.

Zelf houdt Paul Newman het mysterie graag in stand. Niet alleen omdat zijn carrière daar baat bij heeft, maar vooral omdat zijn gezin en privéleven bescherming nodig hebben. Om die reden creëert de ster een media-vacuüm om zich heen en houdt hij op met het ingaan op verzoeken om een handtekening. Wat betreft het waarderen van privacy is de acteur zijn tijd vooruit, net als in vele andere opzichten. Zo wil hij in de jaren 60 al een interraciale relatie op het witte doek, maar dat gaat niet door omdat de studio daar de tijd nog niet rijp voor acht. Ook zijn samenwerking met de zwarte acteur Sydney Poitier, met wie hij als een van de weinige sterren de marsen van Martin Luther King bezoekt, mogen revolutionair heten. De docu laat zien hoe h..

