Creatieve kettingreacties

Hoe combineer je kunst, wetenschap en entertainment? Met een competitie in het bouwen van een complexe kettingreactie van alledaagse voorwerpen, zo laten de makers van ZAPP in het programma Tik ’m aan zien.

Je kunt een ei bakken door simpelweg een eitje te breken boven een koekenpan. Maar de opdracht die de zes teams in Tik ’m aan krijgen, is om hier een kettingreactie aan vooraf te laten gaan. Dat blijkt veel meer te zijn dan een balletje laten rollen over een baan om verschillende elementen in gang te zetten. De creaties in Tik ’m aan vertellen een verhaal, in deze aflevering rondom het thema ‘Oost, west, thuis best’.

En dat is nog niet alles: de teams moeten ook een aantal door de jury uitgekozen voorwerpen verwerken. Dit keer zijn dat een houten tuinhuisje en een voorwerp dat iets weergeeft van de persoonlijkheden van de deelnemers. Eén van de teamleden moet zelf deel uitmaken van de reactie.

In de studio, onder leiding van presentatoren ..

