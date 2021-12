Filmmuziek Jurassic Park is 28 jaar oud, maar online o zo geliefd

De Amerikaanse auteur Don Winslow deelde afgelopen zondag een video op Twitter met een simpel bijschrift: ‘John Williams/Jurassic Park’. De bijgevoegde video duurde zo’n zes minuten. Daarin dirigeert beroemd filmcomponist John Williams een orkest. De soundtrack die het orkest speelt is niet toevallig van Williams zelf, uit dinosaurussenfilm Jurassic Park. Die film kwam uit in 1993, onder leiding van Steven Spielberg. Nu, 28 jaar later, is Winslow is zeker niet de enige liefhebber van de soundtrack. Nadat hij de video deelde haalden velen hun hart ook even op.

Williams bracht met de soundtrack voor Jurassic Par..

