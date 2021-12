Politieke dansjes online

Een deepfakevideo waarin Mark Rutte, Hugo de Jonge, Diederik Gommers en Jaap van Dissel het kerstnummer ‘I’m dreaming of a White Chrismas’ opvoeren gaat rond op TikTok, Twitter en Facebook. In de video hebben de mannen rode kerstpakken aan, speelt er een band mee op de achtergrond en voeren ze ondertussen zelfs een dansje op.

De deepfakevideo is gemaakt door twee broers. De broers hebben een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van dit soort video’s. Naar eigen zeggen zit er heel veel werk in de video. Ze zijn er zeker twee weken mee bezig geweest.

In het filmpje lijkt het net alsof de demissionair premier het kerstlied zelf zingt. Hij beweegt ook bijzonder goed mee op de maat van de muziek. De twee broers hebben h..

