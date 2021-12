Hilversum

De finale van The Masked Singer heeft vrijdag gemiddeld ruim 2,5 miljoen kijkers naar RTL 4 getrokken en was daarmee het best bekeken programma van de dag. Dat staat in cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Zanger en musicalacteur Jamai Loman kwam als winnaar uit het cupidopak tevoorschijn. <

