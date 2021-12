Wat is de invloed van vrouwen op het christendom? Dat is de vraag die centraal staat in de vierdelige serie die de EO deze week uitzendt. In De vrouwen van Jezus van Nazareth kruipt Kefah Allush in de huid van vier vrouwen en onderzoekt waarom we zo weinig van hen weten.

Het lijkt of de invloed van vrouwen op het christendom uit ons collectieve geheugen is gewist, zegt Allush. Tijd om dit recht te zetten, vindt hij. In de eerste aflevering, die vanavond wordt uitgezonden, reist hij naar Frankrijk, waar hij antwoord probeert te vinden op de vraag: wie was Maria Magdalena?

Want, wat weten we eigenlijk over deze vrouw? Bekend is dat ze een volgeling van Jezus was, en dat zij de enige getuige was van zijn kruisiging, dood en opstanding. Zou zij daarom niet een belangrijke plek verdienen in de christelijke geschiedenis? Toch lezen we maar weinig over haar in de Bijbel.

In Frankrijk gaat Allush op zoek naar wie Maria Magdalena was en wat er met haar is gebeurd na de dood van Jezus. Het verhaal gaat d..

