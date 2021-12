De serieuze kant van Tijl Beckand

Cabaretier Tijl Beckand breekt in 2004 door met het weinig subtiele improvisatieprogramma De Lama’s. Daarin laat hij zich kennen als een van de minst subtiele stand-upcomedians die in negen seizoenen de revue passeren. Maar in Tijl en de Negende van Beethoven toont de improvisator zich van zijn meest subtiele en serieuze kant.

Naast zijn theaterwerk verschijnt de 46-jarige Beckand regelmatig op tv als panellid, presentator en teamcaptain in spelprogramma’s als Wie Ben Ik?. Vrij als een vogel ontpopt Tijl zich als de Tijl Uilenspiegel van de Nederlandse komedie. Hoewel hij al eerder blijk geeft van zang- en danskwaliteiten, toont hij zich twee jaar geleden in Tijl in het voetspoor van Bach onverwacht als liefhebber van klassieke muziek.

In zijn nieuwe programma gaat Beckand daarin nog een stap verder. Tijl en de Negende van Beethoven is duidelijk geïnspireerd door een ander muziekprogramma van AVROTROS. In Maestro, dat eerder deze maand aan het zesde seizoen begon, stomen BN’ers zich in acht weken klaar om een professioneel orkest te leid..

