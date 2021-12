Leven lang toneelspelen

Bij Adriaan van Dis zullen velen onmiddellijk denken aan zijn boek Indische duinen. Met het oog op de 75e verjaardag van de schrijver, 16 december jongstleden, maakte documentairemaker Coen Verbraak het portret Adriaan van Dis, een wanhopig optimist. Verbeek interviewde Van Dis thuis en ze bezochten samen mensen en plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de auteur.

Met Ellen Jens haalt Van Dis herinneringen op aan Van Dis in de IJsbreker, een tv-programma dat hij eind jaren tachtig, begin jaren negentig presenteerde en waarvoor hij bekende schrijvers uit binnen- en buitenland interviewde. Jens regisseerde dat programma destijds.

In Parijs ontmoet Van Dis vriend en schrijver Breyten Breytenbach. De Zuid-Afrikaan sprak zich uit tegen de apartheid en Van Dis vertaalde meerdere werken van Breytenbach in het Nederlands.

De regisseur en de auteur bezoeken ook Arras, omdat Van Dis’ moeder in die stad voor het eerst sprak over de oorlog in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) en haar kampervaringen tijdens de Japanse bezetting.

Van Dis werd in 1946 in Bergen aan Zee geboren. Hij stond du..

