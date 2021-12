Western met gevoel

Een western die eigenlijk geen western is. Zo zou je de film The Sisters Brothers (2018) kunnen typeren. Met een vette ironische knipoog wordt toch maar mooi de liefde tussen broers verkend.

Wie bij een western denkt aan een film vol rauwe, gevoelloze mannen komt in The Sisters Brothers bedrogen uit. Ten dele in

ieder geval. Eli en Charlie, de gebroeders Sisters, zijn huurmoordenaars die zonder schijnbare wroeging hun tegenstanders neerschieten. Dat neemt niet weg dat ze ook een meer zorgzame en introspectieve kant kennen.

Reizend per paard van locatie naar locatie nemen ze elkaar waar nodig op sleeptouw. Als Charlie (een rol van Joaquin Phoenix) weer eens stomdronken is, redt Eli hem uit de nesten. Als Eli (gespeeld door John C. Reilly) zich ziek voelt, wacht Charlie rustig tot hij weer in staat is zijn paard te berijden.

Tussen de bedrijven door praten ze eindeloos. Over hun rotjeugd met een dronken vader. Over ee..

