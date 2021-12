Viral: Glitterbom als wraak voor pakketdief

Het overkomt iedereen weleens: je bent net niet thuis op het moment dat de pakketbezorger voor de deur staat. In Nederland belt de bezorger dan bij de buren aan of neemt het pakketje weer mee. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk voor bezorgers om het pakket op de stoep achter te laten. Dan kan toch iedereen je bestelling meenemen? Precies, en dat gebeurt ook. Ieder jaar worden zo’n twee miljoen pakketjes in de VS gestolen van deurmatten.

Dat overkwam ook youtuber Mark Rober. De voormalig NASA-ingenieur die bekendstaat om zijn doordachte oplossingen en uitvindingen is een grote naam op YouTube. Toen Robers pakket werd gestolen, ging hij achter zijn tekentafel zitten om het perfecte lokaaspakket te ontwerpen om de pakketdieven te gra..

