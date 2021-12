Prestigeproject in Berlijn

Paul Spies is jarenlang directeur van het Amsterdam Museum, wanneer hij in 2016 wordt benaderd om een grote tentoonstelling te maken over de roerige geschiedenis van Berlijn. Voor de documentaire Verhalen van Berlijn, Paul Spies in het Humboldtforum zijn Spies, zijn medewerkers en zijn gezin vijf jaar gevolgd.

Het Humboldtforum is een nieuw internationaal cultureel centrum, gevestigd op de plek van het oude keizerlijk paleis in het hart van de Duitse hoofdstad. Het bouwwerk is deels een replica van het voormalige paleis van de Hohenzollerns, het vroegere vorstenhuis van Pruisen en Duitsland, dat eeuwenlang op dezelfde plek stond. De communisten bouwden op dezelfde plek het Palast der Republik, met daarin het Oost-Duitse parlement en een cultuurcentrum. Na de Duitse hereniging zat het Berlijnse stadsbestuur in zijn maag met het leegstaande Palast, dat herinnerde aan de Oost-Duitse dictatuur. Jarenlang duurde het getouwtrek over het al dan niet afbreken van het Palast en het herbouwen van het voormalige stadsslot.

Regisseur Sonia Herman Dolz is e..

