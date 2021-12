Van haarspeld tot huis

Het is tiktokker Demi Skipper gelukt. Ze begon in mei 2020 met een haarspeld die ze omruilde voor een paar oorbellen. Ze bleef ruilen met als doel om uiteindelijk een huis te krijgen. Afgelopen weekend liet Demi op TikTok haar nieuwe huis zien.

Demi noemde de actie het Trade Me Project, wat ze begon tijdens de quarantaine. Ze werd geïnspireerd door iemand die in 2006 iets soortgelijks deed met een rode paperclip. Via websites zoals eBay ging ze op zoek naar objecten om te ruilen. De oorbellen werden omgeruild voor vier Margarita-glazen. De glazen werden via Facebook omgeruild voor een stofzuiger.

De oude video’s zijn door miljoenen mensen bekeken. Daarin is onder andere te zien hoe Demi een snowboard omruilt voor een Apple tv. Deze r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .