Terug naar ‘de musketiers’

Hans, Peter en Arie hebben namelijk alle drie een vorm van dementie. In het programma van twee jaar geleden kwamen ze samen in een cultuurcentrum in Amsterdam. Toen waren ze nog zelfstandige mannen, die ondanks hun ziekte nog van alles ondernamen. Hans bijvoorbeeld, was vrijwillig dierenverzorger in de jungletuin in de buurt van zijn huis.

Nu, twee jaar later, gaat dat niet meer. Hij moet constant in de gaten worden gehouden omdat zijn frontotemporale dementie hem impulsief maakt, slechts gefocust op één ding. Nadat hij van de overkapping viel en in het ziekenhuis belandde met bloed in zijn longen, besloot zijn vrouw Ciska dat ze zou stoppen met werken om fulltime voor Hans te zorgen. Met Martine praat hij over wat hem gelukkig maak..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .