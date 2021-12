Joram Kaat gaat vast naar ‘Langs de Lijn’

Hilversum

EO-presentator Joram Kaat stapt per 1 januari over van 3FM naar NPO Radio 1, waar hij van maandag tot en met donderdag de vaste presentator wordt van Langs de Lijn En Omstreken (21.30-23.00 uur). Hans van der Steeg gaat van maandag tot en met donderdag tussen 15.30 en 16.00 uur het nieuwe programma Geld of je leven presenteren. Op basis van de actualiteit vraagt hij zich af waar we ons geld aan verdienen en hoe we ons geld uitgeven. Jan Willem Wesselink wordt in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 02.00 en 05.00 uur op NPO Radio 1 de EO-presentator van De Nacht van .... <

