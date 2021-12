Max Verstappen trekt 4,9 miljoen kijkers

Hilversum

De kampioensrace van Max Verstappen is, als voetbal buiten beschouwing wordt gelaten, de op een na best bekeken sportuitzending sinds Stichting KijkOnderzoek de kijkcijfers meet. Alleen de 10 kilometer schaatsen op de Olympische Winterspelen in Vancouver trok in februari 2010 met ruim 5,2 miljoen meer kijkers, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De Formule 1-race in Abu Dhabi trok zondagmiddag op de twee Ziggo Sport-kanalen 4,9 miljoen kijkers. Het meest bekeken sportevenement was de halve finale van het WK voetbal in 2014. Toen zagen 9 miljoen mensen hoe Oranje verloor van Argentinië.

SKO houdt sinds 2002 de kijkcijfermetingen bij. Tijdens de 10 kilometer in Vancouver liep Sven Kramer een haast zekere gouden medaille ..

