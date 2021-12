In Blue Box duikt filmmaker Michal Weits in haar familieverleden. Haar overgrootvader staat bekend als de vader van de bossen rond Jeruzalem, maar ook achter het weelderige bos schuilt een pijnlijke waarheid.

Filmmaker Michal Weits kent de verhalen over haar overgrootvader, ‘opa’ Yosef Weits, goed. Hij wordt de vader van het bos genoemd, voor de rol die hij speelde in de bebossing van Israël. Maar ook hier zit een duistere kant aan. Voor Blue Box duikt Michal diep in het verhaal van opa Yosef. Ze hoopt dat de duizenden pagina’s van zijn dagboek haar dichter bij de waarheid kunnen brengen.

In 1910 komt opa Yosef, die in Rusland geboren is, aan in Palestina. Toen waren er voor elke Jood nog acht Arabieren in het land. Hij werkt zichzelf omhoog en wordt uiteindelijk directeur van land bij het Joods Nationaal Fonds. Hij observeert hoe de Arabieren het land verbouwen en gebruiken om te leven. In zijn dagboek schrijft hij erover. ‘De Arabieren ..

