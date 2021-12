Amerikaanse sergeant online opnieuw beroemd door deze foto met een kitten

In 1953 zat Amerikaanse sergeant Frank Praytor achter een barricade in de Koreaanse Oorlog. Een foto die toen van hem werd gemaakt belandde in 1.700 kranten. De foto circuleert nu weer, maar dan op internet. Allemaal dankzij één teder moment met een kitten genaamd Mis Hap.

Op de beroemde zwart-wit foto zit Praytor op de grond, zijn knieën opgetrokken, met zijn afgezette helm balancerend op zijn rechterknie. Zijn handwapen steekt een paar centimeter uit het leren holster waarin het opgeborgen is; met grote letters staat ‘US’ gedrukt in het leer. In zijn linkerhand houdt Praytor een gevlekte kitten vast, die hij met een ingespannen blik voedt met een medicinaal pipet. De kitten noemde Praytor ‘Mis Hap’, omdat ze geboren was op de verkeerde ..

