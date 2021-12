Vader en zoon

Lazarus is een platform van de Evangelische Omroep. In de eerste plaats waarschijnlijk bekend als website waarop blogs verschijnen. Bijvoorbeeld van Jurjen van Houwelingen, in 2014 spreker op de EO-Jongerendag. Hij geeft regelmatig een inkijkje in een leven met niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast werd in 2020 de webserie ‘Holy Shit’ uitgezonden, waarin theatermaker Marjon Moed een antwoord zoekt op de vraag wat ze moet met het geloof uit haar jeugd.

Vanavond is de tweede aflevering op tv van een serie die simpelweg Lazarus heet. Presentator Marleen Stelling gaat in gesprek met gasten als schrijver Bart Chabot en judoka Roy Meyer. Vanavond spreekt ze Abbie Chalgoum. In 1983 kwam hij met zijn familie vanuit Marrakesh..

