ND wil breed publiek bereiken, RD vooral de eigen achterban

Amersfoort - Apeldoorn

Het staat hem nog helder bij, het was een van zijn eerste interviews voor zijn promotie-onderzoek naar het Nederlands Dagblad (ND) en het Reformatorisch Dagblad (RD). ‘In november 2016 was ik begonnen, en in februari 2017 sprak ik met ds. L.H. Oosten, een van de oprichters van het RD’, zegt historicus Christoph van den Belt. ‘Hij vroeg me op een gegeven moment: ‘De drie formulieren van enigheid, ken je die wel?’ Ik kende ze, maar ik had er nog maar een maand eerder voor het eerst van gehoord.’

Van den Belt promoveert donderdag op zijn onderzoek, dat bij uitgeverij Prometheus verschijnt onder de titel: Eigentijds en eigenzinnig. Een geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad (1960-2000). Van de..

