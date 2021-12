Te zien op YouTube: ‘Widowchicks’ voor altijd

Marieke (28) verloor op haar 25e haar vriend. ‘Op internet is veel te vinden voor ouders die hun kind verliezen of kinderen die hun ouders verliezen, maar eigenlijk niets over jonge meiden die hun partner verliezen’, vertelt ze over de reden om een docu te maken over jonge weduwes. Marieke (33) verloor op haar 30e haar man. ‘Het beeld dat ik had van een weduwe is dat je in een hoekje gaat zitten huilen de hele dag en dat je leven eigenlijk voorbij is. Maar dat is niet zo.’

Ze noemen zichzelf (ook op Instagram) ‘widowchicks’, een term waar ik persoonlijk wat jeuk van krijg omdat het klinkt alsof je iets dat helemaal niet leuk is uit alle macht leuk probeert te doen voorkomen. Maar gelukkig spelen de twee Mariekes zeker geen mooi weer. Ze v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .