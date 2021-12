Stapel op de Maas

De Maas is een belangrijke rivier voor de Euregio. Voor de een bron van leven, voor de ander van gevaar, maar overal indrukwekkend. Huub Stapel reist in vijf afleveringen van de bron in het Franse Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langres tot de monding in de Noordzee in Maasvlakte bij Rotterdam.

De Limburgse acteur Huub Stapel is van vele markten thuis. Hoewel de Toneelacademie Maastricht hem aanvankelijk afwijst wegens verondersteld gebrek aan talent, is hij in 1975 toch de eerste leerling die op twee richtingen afstudeert. Naast gediplomeerd acteur is hij ook toneeldocent. En naast op de planken, is hij vanaf de jaren tachtig ook actief voor films en tv. Van populaire rollen als Johnnie Flodder in films van Dick Maas (‘what’s in a name?’) tot Shakespeares King Lear met Toneelgroep Maastricht: Stapel staat bekend als een getalenteerd acteur.

Maar hoe zit dat met het doceren? Pas twee jaar geleden presenteert Stapel zijn eerste echt educatieve programma. In 2019 gaat hij op zoek naar Napoleon in Holland voor Omroep Max. Voor diez..

